الدبيبة يوجه بصيانة المتحف الوطني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني لتتمكّن مصلحة الآثار من إعادة فتح أبوابه أمام الزوّار، واعتماد الخطة التطويرية ليكون المتحف في المستوى الذي يليق به.

وخلال زيارة الدبيبة اليوم الاثنين لمصلحة الآثار وجه المصلحة بضرورة تقديم خطة صيانة وتطوير للمدن الأثرية لتعود إلى كامل نشاطها والاستفادة منها في المناشط الصيفية المختلفة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الزيارة تهدف للوقوف على الصعوبات التي تحول دون افتتاح المتحف الوطني.

وقُدّمت خلال الزيارة عروض توضيحية لأوضاع المتحف والخطة التطويرية التي أعدّتها المصلحة لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة وزير الدولة للاتصال وليد اللافي ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا.

وكان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له رئيس مصلحة الآثار محمد فرج، ومدير مشروع المتحف الوطني محمد فكرون، وعدد من المختصين بالمصلحة.