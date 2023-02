ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، إنه يرفض لقاء خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)، وإن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في عدم ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.

المشري وفي برنامج “مباشر مع” على قناة الجزيرة القطرية الأحد، أضاف أن ليبيا تعيش داخل دوامة من المشاكل وأنه لن يسمح بتمرير قوانين انتخابية معيبة يكون لها تبعات كبرى على أبناء الشعب الليبي مستقبلًا.

وتابع قائلًا: “إن الانتخابات البرلمانية في ليبيا ستكون هي الحل لرأب الصدع بين الشرق والغرب، لكن لن يسمح بأي شكل من الأشكال للقادة العسكريين بالوصول لمنصب الرئاسة، لأن ذلك يتنافي مع الدستور الليبي”، مضيفًا أنه سبق أن ترشح نحو 14 عسكريًا بمن فيهم حفتر، لكن المجلس رفض ترشيحهم.

وتوقع المشري أن يشهد الوضع السياسي في ليبيا انفراجة خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، من خلال انتخاب رئيس موحد لليبيا وتشكيل مجلسي النواب والشورى.

وحول ما أثير من جدل سياسي حول تدويل الأزمة الليبية، وتدخل اللجنة الأممية في صناعة القرار السياسي في ليبيا، أوضح المشري أن هذا الأمر مرفوض تمامًا، مشددًا على أن الأمم المتحدة ترعى ولا تُسيِّر، وهي عاجزة عن تقديم أي حل معقول للخروج من الأزمة، في حين أن الليبيين هم المعنيون بتسوية خلافاتهم السياسية عبر الحوار.

واعتبر المشري أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن دور المجلس غير دقيقة وفيها تجاوزات كثيرة على صلاحيات مجلس الدولة في ليبيا.

وقال: تعودنا على مناكفات عقيلة صالح، لكن المؤكد أن مجلس النواب والدولة لا يمكنهما الخروج بأي نتائج سياسية تخص ليبيا دون التوافق عليها”.

وواصل حديثه: “إن مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الليبية، لكنه لا يستطيع إسقاطها دون موافقة مجلس الدولة، والأمر كذلك بالنسبة للميزانية حيث لا يمكن اعتمادها رسميا إلا عبر المصادقة عليها من المجلسين”.

وحول إمكانية خروجه من المشهد السياسي الليبي، قال المشري إنه بمجرد المصادقة على الوثيقة الدستورية وإجراء الانتخابات سينسحب من رئاسة مجلس الدولة ومن عضويته.

Shares

The post المشري لـ الجزيرة: لن نسمح بأي شكل من الأشكال للقادة العسكريين بالوصول لمنصب الرئاسة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية