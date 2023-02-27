العريبي يتعهد بالشروع في أعمال الصيانة والتطوير ببلديتي شحات وسوسة

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تعهد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، أن اللجنة ستشرع في أعمال الصيانة والتطوير ببلديتي شحات وسوسة.

ووجه العريبي – خلال زيارة تفقدية للبلديتين للوقف على كافة المختنقات بها – التعليمات بالشروع على وجه السرعة في حلحلة كافة المختنقات.

وأشار رئيس اللجنة إلى ان تلك المختنقات تتمثل في حل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وصيانة الطرق والإنارة العمومية وصيانة المدارس بالبلديات على وجه السرعة.

وكان العريبي أجرى جولة تفقدية لبدليتي شحات وسوسة رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، للوقوف المباشر ومتابعة كافة المختنقات والمشاكل التي يعاني منها سكان البلديتين.