المريمي: مجلس الأمن ترك الأمور في ليبيا تتجه نحو مزيد من التعقيد

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي إن مجلس الأمن تدخل في الشأن الليبي عام 2011م، ثم ترك الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية، إن ليبيا تحتاج لقرارات من مجلس الأمن تساعد الشعب على تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، بدلاً من ترك بعض الدول تتدخل في شؤون ليبيا.

وتابع:” نتطلع أن تسفر جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن نتائج إيجابية في ليبيا، وأن ينجحا في مساعدة البلاد على حل أزمتها.

ولفت إلى أن جلسات مجلس الأمن بشأن ليبيا مهمة للغاية، لأن العالم كله ينضوي تحت مظلة الأمم المتحدة وليبيا تعترف بالقانون الدولي، وجزء لا يتجزأ من العالم.

وشدد على أن ليبيا تُعول على الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، واتحاد المغرب العربي، ودول حوض البحر المتوسط، لمساعدتها في حل أزمتها.

وأشار إلى أن القرارات لا بد أن تكون ليبية، لكننا بحاجة لمساعدات إقليمية ودولية للخروج من الأزمة، وإجراء انتخابات نزيهة، وتشكيل حكومة واحدة، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.