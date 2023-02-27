الحويج يبحث مع البنك الإفريقي للتنمية آلية التعاون الاقتصادي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي آليات التعاون الاقتصادي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بحث سُبل التعاون من أجل تحديد الأولويات والخطط والمشاريع التي سيتم تضمينها لأعمال البنك الإفريقي خلال الفترة من 2023 حتى 2024م وفتح آفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا كما ناقش الحضور المشاريع والبرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك دعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .

وأكد وزير الاقتصاد ضرورة إيجاد مصادر التمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور بالأخص طريق مصراتة النيجر وارتباطه عن طريق الجزائر وطريق السودان دارفور وارتباطه عن طريق مصر وشدد على أن الأولوية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل مشروعات الأمن الغذائي بالجنوب الليبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين .

وشارك في اللقاء مستشار وزير الاقتصاد شذر الصيد ومدير إدارة التعاون الدولي والتجارة الخارجية ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ورئيس قسم الشركات الاستراتيجية والاستثمار ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالوزارة ونائب مدير المكتب الإقليمي والمشرف على الملف الليبي بالبنك الأفريقي للتنمية.