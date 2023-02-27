مراسم تسليم وتسلم بين مدير أمن طرابلس الجديد والسابق

تسلم مدير أمن طرابلس الجديد اللواء خليل مصطفى وهيبة مهام منصبه اليوم الإثنين، بعد مراسم تسليم وتسلُّم مع مدير الأمن السابق اللواء محمود العابد .

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار معالي وزير الداخلية المكلف السيد عماد الطرابلسي رقم 328/2023 بشأن تكليف اللواء خليل مصطفى وهيبة بمهام مدير امن طرابلس وجرت المراسم بحضور اللواء عدنان الجابري مكلف من الوزارة باتمام إجراءات التسليم و الاستلام .

و حضر المراسم مساعد مدير الامن للشؤون الأمنية و مساعد مدير الامن للشؤون العامة ، و لفيف من ضباط الامن بالمديرية.

يذكر ان وزارة الداخلية تسعى دائما للاستفادة من ضباطها في رسم السياسة الأمنية العامة بما يخدم المؤسسات الأمنية ، و بالتالي فان عملية تكليف و نقل الضباط مناخ سليم للعمل الأمني و الذي يظل المعيار النهائي لتحديد نجاحه هو مدى شعور المواطن بالأمن و التصدي الدائم للجريمة ومواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر الأمنية التي قد تمس بالمصالح الحيوية للدولة.

و في اعقاب مراسم التسليم و الاستلام جرت احتفالية تكريم قدم فيها درع التقدير للواء محمود العابد باسم منتسبي مديرية امن طرابلس .