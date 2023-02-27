العرفي: الدبيبة وراء منع أعضاء مجلس الدولة من التصويت على التعديل الدستوري

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن “رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بالتنسيق مع تيارات دينية أصبح هو القوة القاهرة التي منعت أعضاء مجلس الدولة من التصويت بحرية وعقد الجلسات أو أي إجراء توافقي بين المجلسين، وهناك توافق كبير بين رئاسة المجلسين والأعضاء حول التعديل الدستوري الـ13”.

العرفي أضاف في تصريحات صحفية، أن “رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أوضح جميع التفاصيل الخاصة بالإعلان الدستوري خلال كلمته أمس، وأخذنا بكل تعديلات أعضاء مجلس الدولة في التعديل الدستوري الـ13 وتمت مناقشته بين أعضاء ورئاسة المجلسين منذ فترة، ومجلس النواب أكمل الاستحقاق بنشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية”.