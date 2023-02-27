وزير الدولة لشؤون المرأة: ننظر لبلادنا بعيون متفائلة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

قالت وزير الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال “ننظر اليوم إلى بلادنا بعيون متفائلة مقبلة على عودة الحياة”.

وأضافت طرمال في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية، الذي ترأسته ليبيا وعقد بالعاصمة طرابلس”نستقبل اليوم إخواننا العرب لنؤكد أننا يد واحدة ومصير واحد”.

وبينت طرمال بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الحكومة دعمت المرأة ومكنتها من تقلد عدة وزارات.

وأوضحت طرمال أنه سيجري خلال المؤتمر مناقشة واقع المرأة في المنطقة العربية بين التحديات والآفاق وكذلك استعراض تجارب وجهود إحقاق حقوق المرأة العربية.