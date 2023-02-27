بالصور : مواطنون يقومون بتسليم أسلحتهم لمركز شرطة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تسلم مركز شرطة القوارشة عدد من الاسلحة والذخائر من المواطنين .

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم وتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بشأن تسليم الاسلحة .

وإستجابة من المواطنين قاموا بتسليم أسلحتهم إلى مركز شرطة القوارشة والأسلحة عبارة عن عدد 2بنادق آلية نوع كلاشن كوف وعدد1بندقية f.n وعدد2 خراطيش بالإضافة إلى ذخائر أغراض عامة وذخائر مضادة للطياران وذخيرة كلاشن كوف .

وتقدم السيد رئيس مركز شرطة القوارشة العميد سالم بوفارس اصالة عن نفسه ونيابة عن السيد وكيل وزارة الداخلية والسيد مدير أمن بنغازي بالشكر والعرفان لكل المواطنين الذين قامو بتسليم اسلحتهم .

وطالب بوفارس من المواطنين ان يحذو حذوهم ويسلمو اسلحتهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لتسليم الاسلحة.