ما حقيقة تعطيل الدراسة في شهر رمضان.. الوزارة توضح

نفت وزارة التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية، اليوم الإثنين، الأنباء المتداولة حول تعليق الدراسة خلال كامل شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الدراسة ستكون مستمرة بجميع المراحل التعليمية، خلال شهر رمضان، وستُعلق فقط في الأسبوع الأخير وليس كامل الشهر.

وأشارت الوزارة إلى ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وقالت، إن القرار يتضمن أن الدراسة ستُعلق خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع إجازة عيد الفطر المبارك، وليس في كامل الشهر الكريم.