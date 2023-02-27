الغرابلي: أصبحنا مليشيات تحمي الفساد

‏اعترف الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، بانضمامه للمليشيات التي تحمي الفساد وتدافع عنه، معبراً عن غضبه بسبب تجاهل حقوقه وحقوق من معه من أجسام خاضعة لصناعته، على حد تعبيره.

وقال الغرابلي، عبر حسابه على “فيسبوك”:” يخجلني إننا بعد كل هذه التضحيات لازلنا نستجدي حقوقنا من أجسام نحن من صنعها”، على حد قوله.

وأضاف الغرابلي:” إذا كان خروجنا على القذافي نصرة للحق فالحق ضاع وإذا كان ضد الظلم والفساد فالظلم والفساد عم وأكل كل شيء “.

وتابع:” أصبحنا مليشيات تحمي الفساد بل تشارك فيه بفعل رفاق لم يهتموا إلا لجيوبهم ولم يعيروا لرفاق دربهم من شهداء وجرحى ومناضلين أي اهتمام”.

واستطرد:” أصبحنا بدون خجل نستجدي البعثة فرض الحلول بعد أن أطلقنا العنان لسفهاء القوم أن يجدوا لنا الحلول ولهذا سادعم أي خروج على كل هذا ولن أكون إلا إلى جانب المواطن ولن أحمل سلاحي إلا لجانبه وحمايته”، على حد زعمه.