بعد توقف 15 سنة.. عودة محطة تحلية المياه سوسة للعمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

عادت محطة تحلية المياه سوسة للعمل بعد توقفها لمدة تجاوزت الـ 15 سنة لتغذي مدن: سوسة، شحات، البيضاء، ومناطق صغيرة أخرى.

وبينت محطة تحلية المياه سوسة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم صيانة المحطة وتشغيلها ودخول المنتج للخزانات ليبدأ ضخ المياه إلى المدن المستهدفة.

وأشار القائمين على المحطة إلى أنه رغم قلة إنتاجها فإنها ستعمل على توفير المياه وتذليل الصعوبات التي واجهت المواطنين أثناء توقف المحطة عن العمل