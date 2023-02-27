مراقبة آثار بنغازي تطلق مشروع المسح لشاطيء “برنيكي الأثرية”

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أكدت مراقبة آثار بنغازي اليوم الاثنين، انطلاق مشروع المسح لشاطئ مدينة “برنيكي الأثرية”.

وأوضحت المراقبة أنه بناء على اقتراح المواطن ماهر القزيري ومقابلته لمراقب آثار بنغازي ناصر الحراري بخصوص ظاهرة انحسار البحر خلال هذه الفترة.

وأفادت مراقبة آثار بنغازي ان المقترح يهدف إلى كيفية الاستفادة من من ظاهرة انحسار مياه البحر للدراسة والبحث عن وجود أي إشارات او شواهد معمارية لها علاقة بمدينة برنيكي.

وأضافت المراقبة أنه تم تكليف فريق العمل من قبل رئيس الشؤون الفنية ومقدم المقترح حيث ضم باحثي وباحثات قسم الشؤون الفنية والآثار الغارقة ومكتب آثار بنغازي.

وأشارت مراقبة آثار بنغازي إلى أن الفريق سيقوم بعقد اجتماعه لوضع خطة العمل والىلية وتجميع المادة العلمية والدراسات السابقة بهذا الخصوص.