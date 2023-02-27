الدبيبة يتفقد عددا من المباني الخدمية والإدارية المتوقفة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين عددا من المباني الخدمية والإدارية المتوقفة وغير المفعَّلة، للوقوف على المشاكل التي تُعيق استئناف العمل بها.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الجولة شملت المطعم الدوّار المقابل لقناة الوطنية، ومبنى القبة السماوية، وديوان وزارة الداخلية بشارع عمر المختار.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة رجوع العمل في هذه المواقع وتفعيلها بالشكل المناسب، مشددا على أن كافة المواقع الإدارية والخدمية لن تظل مقفلة داخل العاصمة.

وبعد جولة رئيس الحكومة الإدارية قام بجولة داخل المدينة القديمة التقى خلالها عددا من المواطنين واستمع لملاحظاتهم، مؤكدا أن الحكومة وُجدت لخدمة الليبيين وتحسين أوضاعهم.

ورافق الدبيبة في الجولة وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة وللاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس.