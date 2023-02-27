المبعوث الألماني: إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن ستتضمن مقترحًا للخروج من الأزمة الراهنة

توقع المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان باك أن تأتي إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي الاثنين المقبل أمام مجلس الأمن برؤية واضحة عن الأوضاع في ليبيا ومقترح للخروج من الأزمة الراهنة.

ورجح “باك” في تصريح له عقب الاجتماع الدولي الذي عقد في الولايات المتحدة أن يحظى هذا المقترح بالموافقة والدعم الدولي، لافتا إلى أن الأسرة الدولية تدعم مشروع باثيلي لتوحيد الليبيين وعودة العملية الانتخابية وإيجاد حكومة ومؤسسات قادرة على العطاء.

وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن هذا الاجتماع الدولي الذي ضم مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الفاعلة في الشأن الليبي ليس رسيما أو مناسبة لاتخاذ القرار بل يمكن تسميته بما وراء كواليس غير أنه مهم من ناحية التوقيت لقربه من موعد جلسة مجلس الأمن.