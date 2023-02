بن شرادة: التعديل الدستوري تم التوافق عليه من قبل مجلسي الدولة والنواب

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن التعديل الدستوري تم التوافق عليه من قبل مجلسي الدولة والنواب في اللجان المشكلة، وتم التصويت عليه، وفق الاتفاق السياسي.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، قال: “كل من يعرقل وينادي بعدم موافقته على التعديل الدستوري فهو لا يريد التوافق فقط”.

ونوه إلى أن التعديل الدستوري من اختصاص النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وهذا ما حدث بين المجلسين قبل التعديل.

