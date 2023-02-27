دبيبة يوجه بصيانة المتحف الوطني في طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، توجيهات لإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني في العاصمة طرابلس بشكل يليق به.

وأجرى دبيبة زيارة لمصلحة الآثار، اليوم الإثنين، رفقة وزير الدولة للاتصال وليد اللافي، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا.

وقدم رئيس المصلحة محمد فرج ومدير المتحف محمد فكرون عروضا توضيحية لأوضاع المتحف والخطة التطويرية التي أعدتها المصلحة لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.

وتفقد الدبيبة عقب الاجتماع المتحف للاطلاع على أوضاعه، مثمّنا الجهود المبذولة للحفاظ عليه رغم الظروف الإنسانية التي مرت بها بلادنا.

ووجه بضرورة تقديم خطة صيانة وتطوير للمدن الأثرية لتعود إلى كامل نشاطها والاستفادة منها في المناشط الصيفية المختلفة.

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