باتيلي: يجب انهاء الترتيبات الانتقالية في البلاد وعقد انتخابات شفافة

الوطن / متابعات

أطلق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين

وأضاف باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين أن البعثة الأممية تسعى لتيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في السابيع المقبلة.

وتابع: لقد ترأست اجتماعات في السابع من فبراير دام يومين في مصر بحور ممثلين من السودان وتشاد وقد طور المشاركون ووافقوا على الية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار إلى اعتزامه زيارة دولتين مجاورتين وتشاد لمناقشة الموضوع مع السلطات وتشجيعها على دعم خطة العمل وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.