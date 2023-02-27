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نصية: مايقوم به مركز الحوار الإنساني في الأمور المالية و الاقتصادية تدخل سافر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

انتقد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الاثنين، ما وصفه بتدخل مركز الحوار الإنساني الأمور المالية و الاقتصادية الليبية.

وقال نصية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن ما يقوم به مركز الحوار الإنساني من محاولة تمرير برنامج المستفيد هو تدخل سافر في الأمور المالية و الاقتصادية الليبية”.

وأضاف عضو النواب :”ليبيا تزخر بالخبراء القادرين على صياغة مشروع وطني لإدارة الثروة ولسنا في حاجة لبرامج السفراء و الدول الأجنبية”.

وأكد نصية :”لقد أصبح مركز الحوار الإنساني وخاصة بعض الشخصيات به مركزا لتسويق المشاريع السياسية و الاقتصادية التي تعمل على تقسيم البلاد و استمرار الفوضى وإطالة مدة الأزمة”.

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