نصية: مايقوم به مركز الحوار الإنساني في الأمور المالية و الاقتصادية تدخل سافر

أخبارليبيا24

انتقد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الاثنين، ما وصفه بتدخل مركز الحوار الإنساني الأمور المالية و الاقتصادية الليبية.

وقال نصية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن ما يقوم به مركز الحوار الإنساني من محاولة تمرير برنامج المستفيد هو تدخل سافر في الأمور المالية و الاقتصادية الليبية”.

وأضاف عضو النواب :”ليبيا تزخر بالخبراء القادرين على صياغة مشروع وطني لإدارة الثروة ولسنا في حاجة لبرامج السفراء و الدول الأجنبية”.

وأكد نصية :”لقد أصبح مركز الحوار الإنساني وخاصة بعض الشخصيات به مركزا لتسويق المشاريع السياسية و الاقتصادية التي تعمل على تقسيم البلاد و استمرار الفوضى وإطالة مدة الأزمة”.