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باتيلي يدعو لإنشاء آلية للاتفاق على أولويات الإنفاق في ليبيا وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

منذ دقيقتين

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قناة ليبيا الحدث

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