وزير اقتصاد الدبيبة يبحث تنفيذ مشروعات عامي 2023 و2024 مع البنك الأفريقي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، محمد الحويج مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي الأحد سُبل التعاون من أجل تحديد الأولويات والخطط والمشاريع التي سيتم تضمينها لأعمال البنك الإفريقي خلال الفترة من 2023 حتى 2024، وفتح آفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا.

كما ناقش الحضور المشاريع والبرامج التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك دعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكد الحويج ضرورة إيجاد مصادر التمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور بالأخص طريق مصراتة والنيجر وارتباطه عن طريق الجزائر وطريق السودان ودارفور وارتباطه عن طريق مصر، وأن الأولوية تكون لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل مشروعات الأمن الغذائي بالجنوب الليبي، كذلك استعرض المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين.