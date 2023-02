الحويج يؤكد على ضرورة توزيع الفرص الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والمناطق النائية

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج اجتماعًا مع المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش، وذلك في إطار متابعة ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الصادرة عن الهيئة خلال عام 2022 وعددها 279 قرارًا استثماريًا.

الحويج أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة ضرورة توزيع الفرص الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والمناطق النائية ضمن رؤية واضحة تشجع المستثمر لتحقق الأمن الغذائي والدوائي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

كما اتفق الحضور على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية لتحقق العدالة في الفرص الاستثمارية ومنع الاحتكار، وتسهيل كافة الإجراءات لإتمام المشاريع المتوقفة والانتهاء من الخارطة الاستثمارية خلال عام 2023 بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

كما استعرض الاجتماع نشاط الهيئة خلال العام الجاري والبرنامج العام في دعم قطاع الاستثمار بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية.

هذا وحضر الاجتماع كل من مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير المكتب القانوني وسام بلعيد، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة جمال شعبان،ومدير إدارة الاستثمار بالهيئة هشام الزواي، ومدير المكتب القانوني سماح بنور.

