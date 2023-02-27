باتيلي لمجلس الأمن: الليبيون يشككون في رغبة الأطراف السياسية الحالية بإجراء الانتخابات

الوطن / متابعات

قال الممثل الخاص للامين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن العملية السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها ولا تلبي تطلعات الليبيين الذين يسعو إلى تجديد مؤسساتهم وانتخاب ممثليهم في السلطة، مشيرا إلى أن الليبيين «لم يعد لهم صبر ويشككون في رغبة الأطراف السياسية الحالية في إجراء الانتخابات خلال العام 2023».

وأكد باتيلي لمجلس الأمن أنه أجرى مشاورات مع كافة الأطراف في ليبيا بما فيهم ممثلي المجتمع المدني والمكونات الثقافية والقادة القبليين وأهم المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والدولة، كما تلقى وراجع عدد من المقترحات المكتوبة والشفوية التي قدمها الليبيون حول طرق معالجة الزمة السياسية الحالية.

وذكر أنه قبل وصوله إلى نيويورك عمل مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقت عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس العلى للدولة خالد المشري وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، على مناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الراهن.

كما أكد أنه بحث أيضا مع عدد من الدبلوماسيين في واشنطن ونيويورك من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي وضرورة حشد الدعم للعملية السياسية في ليبيا والدفع نحو إجراء الانتخابات في العام 2023.

وأضاف أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري «يثير الجدل في الصفوف السياسية الليبية وبين المواطنين ولا يعالج بعض المسائل الأساسية للمواطنين ولا ينص على خارطة طريق وواضحة