الولايات المتحدة: التقدم السياسي في ليبيا يجب أن يصحبه تقدم أمني واقتصادي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن التقدم السياسي في ليبيا يجب أن يصحبه تقدم أمني واقتصادي.

وأكد مندوب الولايات المتحدة في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا تأييده وضع آليات تسمح بإرجاء الانتخابات في ليبيا.

وأشار مندوب الولايات المتحدة إلى أن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة مؤكدا وجود مخاوف تتعلق بوقف إمدادات الطاقة.

ودعا مندوب الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي يعمل على وضع اليات مناسبة للانتخابات.

وحث مندوب الولايات المتحدة على ضرورة إعادة الزخم للعملية الانتخابية ودعم الجهود الأمنية لتسوية المسائل العالقة التي تحول دون إجراء الانتخابات.

وقال مندوب الولايات المتحدة إنه لا مكان لأي مخرب يحاول المساس بإرادة الشعب الليبي كما دعا لدعم مطالب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.