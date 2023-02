ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج عن الأسباب التي وصفها بـ”الموضوعية والشكلية” لرفض بعض أعضاء مجلس الدولة للتعديل الدستوري الثالث عشر.

فرج وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن “الأسباب الموضوعية” لرفض أعضاء من مجلس الدولة للتعديل الدستوري الثالث عشر هي: (عدم إدراج شروط ترشّح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، والنصّ الوارد في المادة 29 يعتبر الانتخابات البرلمانية كأن لم تكن في حال فشلت الانتخابات الرئاسية، وعدم إلزام مجلس الأمّة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محدّدة).

وبين أن الأسباب الشكلية لرفض التعديل أنه لم يُصوّت عليه داخل قبّة مجلس الدولة وما زال تحت المناقشة.

وأعتقد فرج أنه إذا تراجع مجلس النواب وأحال التعديل إلى مجلس الدولة كمقترح فهناك فرصة لإجراء تعديلات عليه وإرجاعه لمجلس النواب لإصداره.

Shares

The post فرج يكشف عن أسباب رفض بعض أعضاء مجلس الدولة للتعديل الدستوري الـ 13 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية