مداهمة منزل مشبوه تسفر عن ضبط متهم خطير في وضع مخل بالآداب مع إمرأة بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من القاء القبض على شخص سجلت ضده سبعة محاضر إيذاء وترويع الآمنين بواسطة قنبلة يدوية والسرقة حيث تم ضبطه في وضع مخل بالإداب مع إمرأة مطلوبة للقضاء داخل منزل بمنطقة القرية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين لدي مراكز الشرطة والصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة .

وأفادت مديرية الأمن أنه عُقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين بمنطقة القرية ويقيم بمنزل مشبوه تمارس فيه الدعارة وتعاطي المخدرات وسجلت ضده سبعة محاضر جُلها الإيذاء الجسيم وترويع الآمنين بواسطة قنبلة يدوية (رمانة) والسرقة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد أحمد النعاس تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر وعُقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المنزل وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات ملازم فرج الفاخري إنطلقت قوة من أعضاء مركز شرطة بوعطني وداهمت المنزل وتم ضبط الشخص سالف الذكر في وضع مخل بالآداب مع إمرأة داخل المنزل وكما تم ضبط قنبلة يدوية (رمانة) وأداة تعاطي (كنشة) وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهما تبين أن الشخص المطلوب يُدعى س.ف.ع من مواليد 1977 والمرأة التي تم ضبطها تدعى أ.ه.ع من مواليد 1985 وإعترف المدعو س.ف.ع بما نُسب إليه من تُهم الإيذاء والسرقة وكما تم التعميم على المدعوة أ.ه.ع اتضح أنها مطلوبة لدى القضاء على ذمة قضايا مُخلة بالشرف وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.