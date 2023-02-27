باتيلي يعلن عن إطلاق مبادرة لتنظيم الانتخابات في ليبيا خلال 2023

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أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين عن إطلاق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام الجاري 2023.

وأكد باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن، انه سيقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين من ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب.

وأضاف المبعوث الأممي أنه سيتم تيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023، ستوفر اللجنة المقترحة منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

ونوه بأن البعثة الأممية تسعى لتيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة.

وأكد أن إدارة موارد الدولة تشكل مدعاة لقلق الكثير من الليبيين، خاصة مع غياب المساءلة وعدم المساواة في توزيع الموارد.

وجدد باتيلي الدعوة لإنشاء ألية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف إرجاء الدولة للاتفاق على أولويات الانفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط والغاز.

ولفت إلى أن توحيد المصرف المركزي وإصلاحه أمر أساسي للوضع الاقتصادي في ليبيا، مشددًا على تعزيز النقاشات حول الاتفاق على آلية موقتة للانفاق والرقابة.

وعبر المبعوث الاممي عن قلقه إزاء موجة الاعتقالات للمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي جرى اعتقالهن بعد تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في فبراير الجاري.

وشدد باتيلي على ضرورة تعزيز وحماية المساحة المدنية في ليبيا، للمضي قدما في العملية السياسية والدفع نحو الانتخابات وتحقيق المصالحة وضمان تمثيل المرأة في المناصب العامة

وافاد أن العملية السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها ولا تلبي تطلعات الليبيين الذين يسعو إلى تجديد مؤسساتهم وانتخاب ممثليهم في السلطة.

وأكد المبعوث الأممي أن الليبيين يشككون في رغبة الأطراف السياسية الحالية في إجراء الانتخابات خلال العام 2023.

وأعرب باتيلي عن سروره بموافقة كل الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة عقد انتخابات جامعة في العام 2023، موضحًا أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري يثير الجدل في الصفوف السياسية الليبية وبين المواطنين ولا يعالج بعض المسائل الأساسية للمواطنين ولا ينص على خارطة طريق واضحة