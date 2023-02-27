مندوب روسيا يحذر من التسرع لإنجاز الانتخابات الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

حذر مندوب روسيا لدى مجلس الأمن اليوم الاثنين من أن أي تسرع لإنجاز الانتخابات في ليبيا لن يحل مشاكل البلاد.

وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن في كلمته خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا إن العملية السياسية في البلاد تراوح مكانها منذ عام ونيف وهو أمر مرتبط بازدواجية المؤسسات مؤكدا أن الخروج من الأوضاع الحالية يقتضي إجراء الانتخابات محذرا من أن أي تسرع لإنجاز الانتخابات لن يحل مشاكل ليبيا.

وشدد مندوب روسيا على أن ضمان نجاح الانتخابات يكمن في إشراك جميع القوى في ليبيا بما فيها السلطات السابقة.

وأكد مندوب روسيا أن المضي قدما في تحقيق السلام يحتاج لجهود منسقة من الأطراف الدولية المعنية مشددا على أن إنشاء آليات لحل المشكلة الليبية دون إشراك الليبيين أمر غير فاعل.

وأشار مندوب روسيا إلى أن الولايات المتحدة تتدخل بشكل كبير في الملف الليبي بهدف الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا مضيفا: يجب أن لا يسقط الشعب الليبي في الفخ الذي تنصبه له بعض الأطراف

ودعا مندوب روسيا في مجلس الأمن إلى انسحاب القوى الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن ومتزن