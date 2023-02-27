اشتباكات عنيفة بمدينة الزاوية ومديرية الامن تحذر المواطنين

أندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بطريق البحر بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية على خليفة اختطاف شاب من المدينة.

وبحسب شهود عيان سقط ثلاثة قتلى حتى الآن في الاشتباكات بين عناصر مُسلحة تابعة للمهرب المُعاقب من مجلس الأمن، محمد كشلاف الملقب بـ”القصب” والطرف الثاني عناصر تابعة لجهاز دعم المديريات بالمنطقة الغربية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية .

من جانبها، دعت مديرية أمن الزاوية المواطنين للحذر بسبب تلك الاشتباكات عقب مقتل 2 من أبناء المدينة تابعين لدعم المديريات وإصابة 2 من عناصر القصب .