لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تعلن البدء في حصر المشاريع المستهدفة بالتنفيذ في بلدية طبرق

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الإثنين، البدء في حصر المشاريع المستهدفة بالتنفيذ في بلدية طبرق.

جاء ذلك، خلال جولة ميدانية، أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، للبلدية، وذلك تلبية لطلب مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بالمدينة، الذين التقت بهم اللجنة، منذ يومين.