السني: إنهاء المراحل الانتقالية تتطلب دعم الجهود الوطنية ووقف التدخلات الخارجية

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دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه عبدالله باتيلي وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة وساطاتهم السابقة لتجنب تكرار الأخطاء، مؤكدا ان أي آلية جديدة يجب أن تتركز على النقاط الخلافية، وتحديد جدول زمني لاستكمال المسار الدستوري لإنجاز الانتخابات

وقال الطاهر السني، خلال كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، ان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يسخران كل الإمكانيات بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني مطالبًا الأمم المتحدة بـالمساهمة بجدية وفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية وإرسال فريقها الخاص لتقييم الاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية.

ولفت السني الى معاناة ليبيا نتيجة التدخلات السلبية من بعض الدول، مستغلين حلم الليبيين في التغيير حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم دون تفعيل أي قرارات أو مبادرات والالتزام بها داعياً إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية ومحاولة النظر بشيء من الإيجابية والتفاؤل لإيجاد وفاق محلي ودولي بين عديد الأطراف كانت بالأمس متناقضة، وتتوافق جميعها على ضرورة استكمال المسار الديمقراطي.

مؤكدا على أهمية ملكية الليبيين لأي عملية سياسية لقيادة بلادهم إلى الاستقرار بديلاً عن التدخلات الخارجية من خلال دعم الجهود الوطنية لإنتاج حل وطني ليبي شامل لإنهاء المراحل الانتقالية الهشة.

وطالب بدعم الجهود لرسم استراتيجية شاملة لـ«بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني وغير مسيسة تتمتع بعقدية وطنية مؤمنة بعقيد الدولة المدنية.