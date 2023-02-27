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مجلس الدولة: نرفض تعامل الرعيض ووزير عمل الدبيبة مع الاحتلال الإسرائيلي

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر مجلس الدولة الاستشاري، بيان، دان فيه الزيارة التي أجراها وزير العمل بحكومة الدبيبة علي العابد وعضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الرعيض إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

وأكد “المجلس” أن الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذناً وموافقة من سلطات الاحتلال الصهيوني، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا وباتا، وهو غير قابل لأي تبرير.

وتابع: “نخشى أن هذه الزيارات لجس نبض الشعب الليبي؛ تمهيدا لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الصهيوني”.

واختتم: “نطالب كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال المشينة.”

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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