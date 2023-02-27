مؤسسة النفط تعلن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2023

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليار و 79 مليون قدم مكعب.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفطأن الشركة العامة للكهرباء استهلكت 841 مليون قدم مكعب من الغاز كما استهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 150 مليون قدم مكعب وبلغ حجم استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى 80 مليون قدم مكعب فيما بلغ حجم استهلاك مصنع الأسمنت 8 مليون قدم مكعب.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما اعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.