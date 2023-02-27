مجلس الدولة يدين استئذان المسؤولين الليبيين من الاحتلال الصهيوني لزيارة فلسطين

دان مجلس الدولة الاستشاري الليبي الزيارة التي أجراها بعض المسؤولين الليبيين بحكومة الوحدة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كوزير العمل علي عابد وعضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الرعيض.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الاثنين، على موقفه الثابت والواضح بشأن الوقوف مع الفلسطينيين بكل ما يستطيع للتخفيف من أعباء الاحتلال عليهم.

كما أكد على أن “الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذناً وموافقة من سلطات الاحتلال الصهيوني، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً وباتاً وهو غير قابل لأي تبرير، ونخشى أن تكون هذه الزيارات جساً لنبض الشعب الليبي وتمهيدا لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الصهيوني”.

وطالب مجلس الدولة الاستشاري كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال المشينة.

Trending حكومة الوحدة تطلع المبعوث الأممي على جهودها لإجراء الانتخابات الليبية