المندوب الأمريكي: لا مكان لأي مخرب يريد المساس بإرادة الشعب الليبي

الوطن|متابعات

قال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن إنه قد آن الأوان لتحقيق التوافق لإنجاح الانتخابات في ليبيا، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم الدعم للمبعوث الأممي إلى ليبيا في جهوده لتنظيم الانتخابات.

وأضاف المندوب الأمريكي، خلال إحاطته بمجلس الأمن، أن بلاده ستواصل دعم إجراءات مفوضية الانتخابات في ليبيا، وأن الولايات المتحدة تؤيد المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات وتقديم كل ما يمكن تقديمه لمعالجة الأوضاع غير مستقرة في البلاد.

وأعرب مندوب الولايات المتحدة عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي أحرزه الليبيون فيما يتعلق بالدستور، داعياً إلى عدم إتاحة الفرصة لأي مخرب يريد المساس بإرادة الشعب الليبي.