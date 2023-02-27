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المندوب الأمريكي: لا مكان لأي مخرب يريد المساس بإرادة الشعب الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن إنه قد آن الأوان لتحقيق التوافق لإنجاح الانتخابات في ليبيا، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم الدعم للمبعوث الأممي إلى ليبيا في جهوده لتنظيم الانتخابات.

وأضاف المندوب الأمريكي، خلال إحاطته بمجلس الأمن، أن بلاده ستواصل دعم إجراءات مفوضية الانتخابات في ليبيا، وأن الولايات المتحدة تؤيد المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات وتقديم كل ما يمكن تقديمه لمعالجة الأوضاع غير مستقرة في البلاد.

وأعرب مندوب الولايات المتحدة عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي أحرزه الليبيون فيما يتعلق بالدستور، داعياً إلى عدم إتاحة الفرصة لأي مخرب يريد المساس بإرادة الشعب الليبي.

الوسوم

#الولايات المتحدة #باثيلي #مجلس الأمن الانتخابات

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الوطن الليبية

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