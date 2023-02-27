شاهد بالفيديو : لحظة مداهمة وضبط سوري يمتهن تزوير الصلاحية للمواد الغذائية لغش المواطنين

أعلن جهاز الامن الداخلي، اليوم الاثنين عن ضبط شخص سوري الجنسية يمتهن مهنة تزوير الصلاحية للمواد الغذائية لغش المواطنين بمنطقتي الرابش والهواري في بنغازي .

وبحسب الجهاز، أنه في صباح اليوم و بعد التحري و التحقق من المعلومات أصدر رئيس الجهاز اللواء اسامة محمد الدرسي تعليماته المباشرة بخروج قوة المهام الخاصة لمداهمة أحد أوكار الفساد التي يشرف عليها سوري الجنسيه يمتهن مهنة تزوير الصلاحية للمواد الغذائية لغش المواطنين ،ومن باب التعاون بين الأجهزة الأمنية تم تسليمه إلى جهاز الظواهر السلبية.

وحذر جهاز الامن الداخلي مع اقتراب شهر رمضان المبارك كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي و حياة المواطنين مشددًا بأشد اللهجات أنه لهم بالمرصاد .