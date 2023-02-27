لجنة إعادة الإعمار: سنبدأ في تنفيذ المشاريع الخدمية في طبرق

أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الإثنين، البدء في حصر المشاريع المستهدفة بالتنفيذ في بلدية طبرق.

جاء ذلك، خلال جولة ميدانية، أجراها رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، رفقة عضو اللجنة عبد الرحمن زيد، للبلدية، وذلك تلبية لطلب مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بالمدينة، الذين التقت بهم اللجنة، منذ يومين.

وعقب الجولة الميدانية، عقد رئيس اللجنة، وعضو اللجنة، اجتماعاً موسعاً، برئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ورؤساء القطاعات الخدمية، حيث تم الاتفاق على البدء في تنفيذ المشاريع الخدمية، المتمثلة في حل مشاكل الصرف الصحي وصيانة ورصف، ازدواج مداخل المدينة الشرقي والغربي وصيانة الانارة العمومية والمدارس واستكمال ثلاثة مشاريع داخل مركز طبرق الطبي وصيانة عمارات الإسكان العمومي المتهالكة بالإضافة إلى فتح مسارات الطرق داخل المدينة.