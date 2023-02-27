القطراني يبحث مع أعضاء غرفة الطوارئ الخاصة ببلدية المرج المشاريع المستهدفة

العنوان – المرج

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة الخاصة ببلدية المرج – علي القطراني المشاريع المستهدفة من قبل الغرفة.

وأكد الاجتماع الذي عقد مع أعضاء الغرفة، على ضرورة استئناف عمليات الصيانة لعدد من المرافق الخدمية بالبلدية ومتابعة صيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب.

واستعرض تجهيز قافلة إغاثة تشتمل على مواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية وسيارات غسعاف وخيم إيوائية تحسبًا لأي طارئ.

وتم التشديد على التعجيل بتجهيز المستشفى الميداني بسعة 400 سرير وتوفير الأنابيب الخاصة بمصنع الأكسجين عن طريق وزارة الصحة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ضرورة صيانة المدخل الشرقي والغربي لمدينة المرج وإنارة الطريق الساحلي الرابط بين المدخلين بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة .