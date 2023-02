النايض: مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات خلال هذا العام احترام لإرادة الناخبين

ليبيا – أصدر المترشح للانتخابات الرئاسية رئيس “تكتل إحياء ليبيا” عارف النايض بيانا حول إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في الـ27 من فبراير الجاري.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه رحب من خلاله النايض بمحتوى الإحاطة المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي ومبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023 مع تثمين هذا الموقف الصادر عن المبعوث الأممي.

وتابع البيان إن هذا الموقف دليل على احترام باتيلي لإرادة أكثر من مليونين و800 ألف ناخبة وناخب مستعدون للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام في وقت تمت فيه المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها واستحواذها على مقدرات الشعب الليبي.

وأبدى البيان دعم “تكتل إحياء ليبيا” لإنشاء المبعوث الأممي لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا على أن يتم هذا فعلا لا قولا فقط لتجمع مختلف الأطراف المعنية بما فيها ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الساسة وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني وأطراف أمنية فاعلة وممثلين عن النساء والشباب.

وشدد البيان على وجوب تفادي البعثة الأممية الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي وغياب إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد ناقلا عن “تكتل إحياء ليبيا” تشديده على أهمية المصالحة الوطنية وشكره لباتيلي لتأكيده على ذلك واستعانته بالاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي سعيا إليها.

وأعرب البيان عن دعم “تكتل إحياء ليبيا” للجهود الوطنية الجبارة للجنة الـ10 العسكرية المشتركة مع تثمينه لتعزيز ذلك من قبل باتيلي لتحقيق هدف إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي.

وأكد “تكتل إحياء ليبيا” ضرورة حماية المقدرات الليبية من النهب والهدر فورا بإجراءات حقيقية عاجلة توقف الفساد وتعاقب مرتكبيه وتحول بينهم وبين الإفلات من العقاب توجيه موارد الشعب الليبي لتقديم العيش الكريم والخدمات الكاملة له دون مساومة أو انتقاء أو نقصان.

ودعا “تكتل إحياء ليبيا” كافة مكوناته وأعضائه لتكثيف الاجتماعات والترتيبات والتجهيزات لخوض المنافسة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بكل همة وإخلاص.

