الصين تدعو إلى إنهاء الانقسام في ليبيا بأسرع وقت ممكن

أخبار ليبيا 24

قال نائب ممثل الصين الدائم في الأمم المتحدة، داي بينغ، أنه من المهم التوصل إلى حل للأزمة الدستورية وحل للمأزق السياسي في ليبيا، لافتا إلى أن جميع الأطراف عليها العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب وإنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة الإعمار وتنمية الدولة.

وأضاف الممثل الصيني، خلال إحاطته بمجلس الأمن، اليوم الإثنين: إن “بلاده تدعم المصالحة الوطنية في ليبيا باعتبارها المسار الوحيد لتضميد الجراح وتنمية الدولة”.

وأشار داي بينغ إلى ضرورة “دعم جهود تحقيق التقدم في العملية السياسية في ليبيا، فزخم الحوار بين جميع الأطراف يدفع نحو التوصل إلى اتفاق من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

كما طالب داي بينغ مجلس الأمن بدعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في الوساطة وحل الازمة السياسية في ليبيا، وإجراء تسوية سلمية للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأكد أيضا على ضرورة التوصل إلى حلول داخلية دون حلول خارجية تؤدي إلى تبعات معقدة، مشيرًا إلى ضرورة حسم ملف انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، لأنهم يؤثرون على الأمن في ليبيا والبلاد المجاورة.