الأعلى للدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين للأراضي الفلسطينية المحتلة

العنوان – طرابلس

أدان المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين، زيارة بعض المسؤولين الليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المجلس أن وزير العمل بحكومة الوحدة اوطنية علي العابد، وعضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة الصناعة “محمد الرعيض قاموا بغجراء زيارة إلى الضفة الغربية.

وأكد الأعلى للدولة موقفه الثابت والواضح بشأن الوقوف مع الفلسطينيين بكل ما نستطيع للتخفيف من أعباء الاحتلال عليهم.

واعتبر المجلس أن الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذنا وموافقة من سلطات الاحتلال الصهيوني، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا وباتًا وهو غير قابل لأي تبرير.

وقال المجلس الأعلى للدولة نخشى أن تكون هذه الزيارات جسًا لنبض الشعب الليبي وتمهيدا لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الصهيوني.

وطالب المجلس كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال المشينة.

وكان وزير العمل بحكومة الدبيبة علي العابد زار الأقصى بعد دخوله بإذن من السلطات الاسرائيلية لالتقاط بعض الصور التذكارية بعد اجتماعات مع السلطة الفلسطينية في رام الله لتفعيل اتفاقية جلب 10 آلاف فلسطيني إلى ليبيا .