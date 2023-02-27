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مؤسسة النفط الليبية تبحث مع “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية البرامج الاستكشافية حتى 2028

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقدت إدارة الاستكشاف بمؤسسة النفط الليبية، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس، مع مسؤولي إئتلاف شركتي “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية وممثلي المؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إنه جرى خلال الاجتماع، تقييم البرامج الاستكشافية خلال الفترة من 2023 إلى 2028، والعمل على تذليل الصعوبات وإزاحة المعوقات التي من الممكن مواجهتها أثناء التنفيذ.

 كما تم التطرق خلال الاجتماع لمناقشة الجوانب المالية والمدة الزمنية المحددة لإنجاز هذه البرامج.

زحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف المكلف عبد الناصر بن زيتون، وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف، وعن شركة “إيني” الإيطالية حضر نائب المدير العام لشركة فرع شمال أفريقيا ونيس الرويمي، ومدير إدارة الاستكشاف جوزبي بريتشي، ومدير عمليات الآبار اندريا ميناردتي، والمختصين بالإدارات ذات العلاقة، وممثلي عن المؤسسة الليبية للاستثمار، كما حضر عبر الدائرة المغلقة مسؤولي شركة “بي بي” البريطانية وعدد من المختصين بالشركة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وقعت اتفاقية مع شركتي “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” ـ “بي بي” البريطانية، تعمل بموجبها شركة “إيني” كمشغل على استئناف أعمال الاستكشاف في ثلاث مناطق في ليبيا منها منطقتان بريتان في حوض غدامس، ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة إجمالية قدرها 54 ألف كم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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