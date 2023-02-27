تكتل إحياء ليبيا يرحب بمبادرة “باتيلي” لإقامة الانتخابات خلال العام الجاري

الوطن| متابعات

رحب تكتل إحياء ليبيا، برئاسة الدكتور عارف النايض، بمبادرة “باتيلي” لإقامة الانتخابات خلال العام الجاري، حيث عبر التكتل عن شكره للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا على احترامه لإرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب، استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام، مشيراً إلى المماطلة في تحقيق مطالب الناخبين من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد.

التكتل أكد دعمه لإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، مشيراً إلى وجوب تفادي الأخطاء السابقة المتمثلة بانعدام التمثيل الحقيقي وإجراءات تعزيز النزاهة والفساد، ومبيناً أهمية المصالحة الوطنية والاستعانة بالاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها.

وفيما يتعلق بجهود إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ثمّن التكتل الجهود الوطنية الجبارة للجنة 5+5، مجدداً التأكيد على ضرورة حماية المقدرات الليبية من النهب والهدر، بإجراءات حقيقية عاجلة توقف الفساد ومعاقبة مرتكبيه واتخاذ إجراءات تحول بينهم وبين الإفلات من العقاب.