النايض يُرحب بمبادرة باتيلي المعنية بإقامة الانتخابات في 2023

أخبار ليبيا 24

قال رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، أن التكتل يرحب بمحتوى إحاطة الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي والخاصة بمبادرته لإقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية خلال العام الجاري 2023.

وفي بيان بخصوص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين، قال النايض: “نشكر المبعوث الخاص على احترامه لإرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام، وتمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها واستحواذها على مقدرات الشعب الليبي”.

وأكد النايض أن تكتل إحياء ليبيا يدعم إنشاء المبعوث الأممي للجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، “على أن يتم فعلا، لا قولا فقط، الجمع فيها بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب”.

ودعا النايض إلى أن تتفادى البعثة الأممية الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد.

وقال النايض أن “تكتل إحياء ليبيا يؤكد على أهمية المصالحة الوطنية ويشكر للمبعوث الخاص تأكيده على ذلك، واستعانته بالاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها”.

كما أكد النايض على أن تكتل إحياء ليبيا يدعم الجهود الوطنية الجبارة للجنة 5+5، ويثمن دعم المبعوث الأممي لها، خاصة جهودها لإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي”.

وأشار النايض إلى أن التكتل يؤكد على ضرورة حماية المقدرات الليبية من النهب والهدر “فورا”، وذلك بإجراءات حقيقية عاجلة توقف الفساد وتعاقب مرتكبيه وتحول بينهم وبين الإفلات من العقاب.

وطالب النايض بضرورة توجيه موارد الشعب الليبي لتقديم العيش الكريم والخدمات الكاملة له دون مساومة أو انتقاء أو نقصان.

وقال النايض: أن التكتل “يدعو كافة مكوناته وأعضائه لتكثيف الاجتماعات والترتيبات والتجهيزات لخوض المنافسة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بكل همة وإخلاص”.