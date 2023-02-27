إبراهيم الزغيد يناقش مع الشارف دور وزارة العمل والتأهيل

ناقش عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد مع وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف دور الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل التابعة لها في تخفيف المعاناة عن المواطنين والأجانب وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وبحث الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في سرت؛ تشغيل الشباب في القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص العمل الملائمة لهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم بما يتلاءم مع سوق العمل الليبي، علاوة على دور المشروعات الصغرى والمتوسطة في توفير فرص العمل للباحثين عن العمل ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأطلع الشارف إبراهيم الزغيد، على خطة عمل الوزارة وأهم ما قامت به من أعمال وبرامج خلال الفترة الماضية، وكما انتقلوا لعمل جولة ميدانية في مبنى الوزارة أطلع فيه سيادة النائب على أعمال الصيانة المنجزة والحالية.