لنقي: تحديد باتيلي موعد الانتخابات نهاية العام كان متوقعاً

قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إن ما اقدم عليه عبدالله باتيلي المبعوث الأممي في إحاطته بمجلس الأمن الدولي من إجراء الانتخابات نهاية العام كان متوقعا و مخطط له بعد فشل المجلسين النواب والدولة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية و قوانين الانتخابات و تحديد موعد الانتخابات.

لنقي أضاف في تصريحات صحفية أن الاحاطة المختصرة التي تقدم بها باتيلي هذا اليوم امام مجلس الامن يلزمه لنجاحها التشاور مع الأطراف السياسية الفاعلة ولا يمكن تجاهلهم.

وتابع لنقي: “لا يمكن للدول المتدخلة في الشأن السياسي الليبي أن يفرضوا حلا سياسيًا ناجحًا خارج إرادة الليبيين.”