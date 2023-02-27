أمن بنغازي: شرطة رأس اعبيدة تضبط شخصا يدير صفحة على “فيسبوك” ويتواصل مع صفحة 6 مليون ليبي

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين، أن مركز شرطة رأس أعبيدة تمكن من القبض على شخص يدير صحفة على “فيسبوك” تنشر أخبارًا عن أعراض الناس.

وذكرت المديرية أن شرطة رأس أعبيدة ضبطت صاحب صفحة “ستر الله باقي” المتخصصة في نشر أعراض الناس.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه عند تفتيش هاتفه اتضحت مراسلته لصفحة 6 مليون ليبي وتزويدها بمعلومات وصور مخلة بالآداب لمواطنين.

وتعتبر صفحة “6 مليون ليبي” من الصفحات المتخصصة في نشر الفضائح صور النساء والفتيات يديرها أشخاص من خارج الوطن بالتعاون مع البعض من داخل مدينة بنغازي.