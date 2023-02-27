الإمارات: ندعم مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

أكد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، دعم بلاده لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات في 2023.

كما أكد بوشهاب، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، دعم بلاده للجنة التي يعتزم باتيلي، تشكليها من ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في 2023.

وقال بوشهاب، أن مبادرة باتيلي، تستلزم دعم المجتمع الدولي بعيداً عن التجاذبات السياسية والتشاور مع الليبيين بخصوصها.

كما أشار إلى ضرورة الاستمرار في الدفع بمسار المصالحة الوطنية مؤكداً دعم بلاده للمجلس الرئاسي واللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بالخصوص.

ولفت أيضاً إلى ضرورة استكمال بنود وقف إطلاق النار وتنفيذ خطوات جادة لتوحيد المؤسسة العسكرية ونؤيد الجهود المبذولة لخلق قوة عسكرية مشتركة.

وقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا والتي أعلن خلالها عن إطلاق مبادرة لإجراء الانتخابات في عام 2023.

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وأشار باتيلي إلى أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، في حين يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين.