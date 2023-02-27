بلها: البعثة الأممية في ليبيا تنفرد برسم الخطوات القادمة

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إنه سبق أن حذر مجلسي النواب والدولة مرارا وتكرارا من إضاعة الوقت وتبديد الفرص وضرورة التوافق على القاعدة الدستورية، وفق قوله.

أضاف بلها، في تصريحات صحفية أن تراخي وترنح كلا المجلسين والمجلس الرئاسي جعل البعثة الأممية في ليبيا تنفرد برسم الخطوات القادمة، ويجب استثمار الإجماع الدولي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام، و إذا كررت البعثة الأممية إلى ليبيا طريقة إدارتها السابقة في وضع مسارات الحل سوف تسبب إرباكا أكثر للمشهد السياسي، وفق قوله.