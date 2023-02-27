التعامل مع عشرات القطع الحربية بالقرب من مطار سبها الدولي

قام فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة فرع الجنوبية التابع لادارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية في داخلية الوحدة اليوم الاثنين بالتعامل مع كمية من مخلفات الحرب.

وكشف الفريق عن القطع الحربية داخل عمارات الشركة الهندية بالقرب من مطار سبها الدولى بمدينة سبها وذلك بعد ورود بلاغ من مركز شرطة المدينة سبها، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة.

وفور وصول الفريق إلى الموقع باشر عناصره بالتعامل مع عدد من المخلفات، أين تم نقلها الى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

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